الخارجية الروسية: موسكو ستواصل دعم النيجر في حربها ضد التطرف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن روسيا ستواصل دعم النيجر في حربها ضد المتطرفين في البلاد.

وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: "سيواصل الجانب الروسي دعم أصدقائه النيجريين في حربهم ضد التطرف، بمن فيهم أولئك الذين تحرضهم قوى أوروبية سابقة، ويتمنى للنيجر، وكذلك لاتحاد دول الساحل (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو) بأكمله الذي تنتمي إليه، مزيدا من تعزيز سيادتها وتحقيق التنمية السلمية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "تعرب موسكو عن تضامنها مع شعب النيجر إزاء الهجمات، التي شنتها قوات مناهضة للحكومة على منشآت حكومية في نيامي، في 29 أغسطس الجاري، إذ صدت القوات الوطنية هذه الهجمات بمساعدة الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية".

وأعلنت وزارة الدفاع في جمهورية النيجر، أمس السبت، احتواء "تمرد محدود" وقع في محيط القاعدة العسكرية 101 بالعاصمة نيامي، مؤكدة استعادة السيطرة على المواقع الحساسة، التي استهدفها المتمردون.