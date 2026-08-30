اندلاع حريق بمصفاة نفط روسية في كيريشي جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

تسبب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في اندلاع حريق بمصفاة نفط في مدينة كيريشي بالقرب من الساحل الروسي على بحر البلطيق، بعد أسابيع فقط من استعداد المنشأة لاستئناف عملياتها عقب أشهر من أعمال الإصلاح التي أعقبت هجمات سابقة.

وقال حاكم منطقة لينينجراد ألكسندر دروزدينكو، اليوم الأحد، عبر تطبيق تليجرام، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 62 طائرة مسيرة فوق المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح دروزدينكو، أن إحدى الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها سقطت بالقرب من المصفاة في كيريشي، مما أدى إلى اندلاع الحريق، وفقا لوكالة أنباء ريا نوفوستي.

وأضاف دروزدينكو، لاحقا أنه جرى إخماد الحريق، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وتقع مصفاة كيريشي في جنوب شرق سان بطرسبرج، على بعد نحو ألف كيلومتر (620 ميلا) شمال كييف.

وكان من المقرر إعادة تشغيل المصفاة في وقت سابق من أغسطس الجاري بعدما تعرضت لهجومين في مارس ومايو.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يوميا، وتنتج بشكل رئيسي الديزل والبنزين وزيت الوقود، وتخصص نسبة كبيرة من إنتاجها للتصدير.

وتملك شركة النفط الروسية "سورجوت نفت غاز" مصفاة النفط.