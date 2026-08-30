الرئيس الكوري الجنوبي يجرى تعديلا وزاريا يشمل 6 وزراء

أعلن مسئول بالمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس لي جيه ميونج عين نائب وزير المالية لي هيونج-إيل في منصب وزير المالية الجديد، كما عين خمسة مسئولين آخرين في مناصب وزارية أخرى في تعديل وزاري موسع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن رئيس السكرتارية الرئاسية، كانج هون-سيك أعلن عن التعديل الوزاري في مؤتمر صحفي، والذي تضمن تعيين نائب القائد السابق لقيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية، كانج شين-تشول في منصب وزير الدفاع الجديد.

كما تم اختيار نائب وزير الأراضي، هونج جي-سون، لشغل منصب وزير الأراضي الجديد، والنائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم، كيم سيونج-وون لمنصب وزير العدل الجديد، والنائبة عن حزب الدخل الاساسي يونج هيه-إن، لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين الجديدة، والنائبة عن الحزب الحاكم، لي سو-يونج، لمنصب وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار كانج إلى تعيين لي وون-جو، المسؤول الرفيع في وزارة البيئة، في منصب مساعد الرئيس لمبادرة "المشروع الضخم"، وهو منصب مُستحدث.

ويمثل هذا التعديل أول تعديل وزاري كبير يجريه الرئيس الكوري الجنوبي منذ توليه منصبه في يونيو من العام الماضي، وتأتي في ظل انخفاض شعبيته مؤخرًا إلى أدنى مستوياتها، وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع أسعار المساكن وتقلبات سوق الأسهم.

ومن المقرر أن تعقد جلسات استماع في الجمعية الوطنية لتأكيد تعيين الوزراء.