وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 494 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 494 طائرة مسيرة فوق أراضي البلاد، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، بين الساعة 20:00، يوم 29 أغسطس، والساعة 8:00 صباح اليوم الأحد، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 494 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان، إلى إسقاط المسيرات فوق أراضي مقاطعات لينينجراد، وبريانسك، وبيلجورود، وكالوجا، وكورسك، وتفير، وسمولينسك، وأوريول، وبسكوف، وتولا، ونوفجورود، وروستوف، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.