أعلنت الشرطة السويسرية، الأحد، أن شخصاً لقي مصرعه، وأصيب خمسة آخرون على الأقل، بعضهم إصاباته خطيرة، في إطلاق نار بمدينة آراو شمالي البلاد.

وقالت شرطة كانتون أرجاو، إن عملية مطاردة أمنية لا تزال جارية، وناشدت المواطنين تزويدها بأي صور أو مقاطع مصورة للحادث، الذي ذكرت صحيفة «بليك» أنه وقع خلال حفل لموسيقى «التكنو» في مضمار للخيول.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، وقع إطلاق النار بعد الساعة الثانية والنصف بقليل من صباح الأحد، في مضمار بمنطقة «شاخن»، حيث كان يُقام حفل «أراور ريف». وأظهر مقطع نشرته الصحيفة سماع دوي طلقات نارية متتالية.

وقال شهود عيان إنهم اعتقدوا في البداية أن الأصوات ناجمة عن ألعاب نارية، قبل أن يطالب أحد الحاضرين الجميع بالانبطاح، فلجأ بعضهم إلى الاختباء خلف منصة منسق الموسيقى.

وبدأ الحفل في الثالثة من عصر السبت حتى الثانية من صباح الأحد، وبحسب الموقع الرسمي للفعالية شارك في الحفل نحو 3500 شخص.

عملية أمنية واسعة

وأشارت الشرطة السويسرية إلى تطويق مناطق واسعة من مدينة آراو، وأنها عززت وجودها في محيط المدينة في إطار إجراءات احترازية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية SRF، أن قوات الشرطة والإطفاء وعدة فرق إسعاف شاركت في العملية، إلى جانب وحدة الاستجابة للكوارث في كانتون أرجاو ومروحية عسكرية.

ولا تزال هوية مطلق النار أو عدد المنفذين ودوافعهم غير معلومة، ولم تعلن السلطات تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن.

وتسجل سويسرا أحد أعلى معدلات امتلاك الأسلحة النارية في أوروبا، رغم ندرة حوادث إطلاق النار التي تنطوي على أعمال عنف فيها. وأقرت البلاد قواعد أكثر تشدداً للسيطرة على الأسلحة في عام 2019.