قتيل و5 مصابين في واقعة إطلاق نار بسويسرا

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أفادت الشرطة السوسرية، اليوم الأحد، بأن واقعة إطلاق ‌نار حدثت في شمال سويسرا وأسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل وخمسة مصابين بعضهم في حالة حرجة.

وقالت شرطة مقاطعة ⁠"أرجاو" إن عملية واسعة النطاق جارية، وناشدت الجمهور تقديم أي مقاطع فيديو أو صور للواقعة، وذكرت صحيفة بليك أن إطلاق النار وقع خلال حفل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع الصحيفة أصوات طلقات نارية متتالية.

‌وأشارت ⁠الشرطة إلى تطويق مناطق كبيرة من مدينة "آراو" وأنها زادت من عناصرها في محيط المدينة في إطار ⁠إجراءات احترازية.

ولدى سويسرا واحدة من أعلى معدلات ملكية الأسلحة النارية في أوروبا، لكن ⁠وقائع إطلاق النار العنيفة أمر نادر.

وفي وقت سابق، أقرت السلطات السويسرية قواعد ⁠صارمة للرقابة على الأسلحة النارية في 2019.