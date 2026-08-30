- مخصصات لاعبي مشروع الموهبة والبطل الأولمبي تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه

- تكلفة الإقامة بالمركز الأولمبي بين 2500 و3000 جنيه يوميًا

قال عبداللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة، إن ما وصفه بظاهرة هروب اللاعبين يمثل إهدارًا للمال العام، في ضوء الأموال التي تنفقها الدولة على إعداد الأبطال وتأهيلهم للبطولات الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «النهار» مساء السبت، أن تعاون جميع الجهات المعنية ضروري للوصول إلى حلول تحافظ على اللاعبين.

وأوضح أن المخصصات الشهرية للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مقابل مبالغ تتراوح بين ألفي جنيه و3 آلاف يحصل عليها بعض لاعبي الأندية، بحسب قوله.

وذكر أن فروع المصارعة النسائية والرومانية والشاطئية والحرة تعتمد على الموارد التي توفرها وزارة الشباب والرياضة، ويضم كل منها مراحل عمرية متعددة، تشمل الناشئين والكبار.

وأشار إلى أن تكلفة الإقامة بالمركز الأولمبي، حيث يدخل الأبطال معسكرات على مدار العام ولعدة سنوات، تتراوح بين 2500 و3000 جنيه يوميًا، وفق قوله.

ولفت إلى أن احتفاظ مدير البعثة بجواز سفر اللاعب لا يحول دون استرداده عبر السلطات المحلية في الدولة المستضيفة حال إصراره على المغادرة، معتبرًا أن اللجوء إلى هذا المسار يضر بصورة مصر.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة صرفت مكافآت بطولة إفريقيا ودفعة من المخصصات عن الفترة من يناير إلى يونيو 2026، قبيل انطلاق دورة ألعاب البحر المتوسط، مطالبًا بانتظام صرف المستحقات طوال العام.

ودعا رجال الأعمال في القطاعين العام والخاص إلى دعم الرياضيين، مشيرًا إلى تخصيص نحو 14 ألف دولار للاستعانة بخبيرين في المصارعة، بحسب قوله.

واقترح التأمين على اللاعبين المشاركين في الدورات الأولمبية، وتوفير معاشات أو كفالة اجتماعية لهم عقب الاعتزال، مؤكدًا أن الأبطال يحتاجون إلى دعم مستمر يساعدهم على تمثيل مصر في البطولات العالمية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أحالت واقعتَي مغادرة المصارعين محمد مصطفى علي الشامي وزياد حجاج بعثتي المنتخب في روما وسلوفاكيا إلى النيابة العامة، لتحديد الوقائع والمسئوليات القانونية والإدارية.