مصرع سيدة إثر إلقاء ماء النار عليها في المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها داخل مستشفى ملوي التخصصي، متأثرة بإصابتها بحروق بالغة، نتيجة تعرضها لمياه النار، وتم اتهام شقيق زوجها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول سيدة إلى مستشفى ملوي التخصصي جثة هامدة، إثر إصابتها بجروح وحروق شديدة.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة ملوي إلى محل الواقعة للفحص والمعاينة، إذ تبين من التحريات الأولية، أن متهمًا ألقى مادة حارقة "ماء النار" على زوجة شقيقه؛ ما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها قبل تقديم الرعاية الطبية لها.

فيما تم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، والأسباب التي أدت إلى ارتكابه.