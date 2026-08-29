تركيا تستدعي سفير أوكرانيا على خلفية استهداف سفينتين تركيتين في البحر الأسود

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن الوزارة استدعت سفير أوكرانيا لدى أنقرة، ناريمان جليال، إثر ضربات نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت سفينتين تركيتين في البحر الأسود.

وذكر المصدر في تصريحات له: "تم استدعاء السفير الأوكراني في أنقرة إلى مقر وزارة الخارجية التركية في أعقاب الهجمات التي طالت السفينة المملوكة لشركة تركية "ليدر بوردو مافي" يوم 26 أغسطس، بالقرب من طوابسي.

والضربة التي استهدفت السفينة "ليدر كوجاتيبي" التي تم إرسالها لتقديم المساعدة للسفينة الأولى. وقد تم إبلاغ السفير برد فعل بلادنا تجاه هذه الهجمات، وتحذيره من ضرورة ضمان سلامة الأرواح، والممتلكات، والملاحة البحرية، والبيئة في البحر الأسود"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، يوم الاثنين الماضي، أن تركيا تعمل على ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، عقب تصاعد الهجمات الأوكرانية على السفن التجارية، التي تسببت في سقوط ضحايا، بينهم مواطنون أتراك، فضلاً عن وقوع أضرار مادية.

وبحسب الوكالة، بدأت أوكرانيا باستهداف السفن التجارية التركية المتجهة إلى روسيا أو القادمة منها بشكل منهجي، ما أدى إلى تصعيد الأزمة الأمنية في ممرات التجارة البحرية والخدمات اللوجستية إلى مستويات غير مسبوقة.