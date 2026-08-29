ملكة النرويج تحيي ذكرى زواجها الـ58 بمفردها بعد وفاة الملك هارالد الخامس

أحيت ملكة النرويج سونيا، اليوم السبت، الذكرى الـ58 لزواجها بمفردها، وذلك بعد يوم واحد من وفاة زوجها الملك هارالد الخامس.

وتوفي الملك صباح الجمعة عن عمر ناهز 89 عاما، بعد أن أمضى نحو أسبوعين في المستشفى.

وتواجه الملكة سونيا، البالغة من العمر أيضا 89 عاما، الآن الحياة من دون شريكها الذي أمضت معه عقودا من الزواج.

وارتبطا بعلاقة مبنية على قصة حب تغلبت على معارضة كبيرة.

والتقت سونيا هارالدسن، التي كانت آنذاك من عامة الشعب، بالأمير النرويجي للمرة الأولى عندما كانت مراهقة. والتقت به مجددا في سن الثانية والعشرين، وسرعان ما وقع الاثنان في الحب.

لكن والد هارالد، الملك أولاف آنذاك، عارض علاقتهما بشدة، ما أجبر الزوجين على إبقاء علاقتهما سرية لمدة تسع سنوات.

وفي نهاية المطاف، هدد هارالد والده بأنه سيظل دون زواج إذا لم يُسمح له بالارتباط بسونيا. وتراجع أولاف عن معارضته، وفي 29 أغسطس 1968، تزوج الثنائي في كاتدرائية أوسلو.