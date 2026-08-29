وفاة مهاجر وإنقاذ 72 من قارب صغير أثناء محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة

توفي مهاجر واحد، فيما جرى إنقاذ 72 آخرين من قارب كان يقل أكثر من 110 أشخاص، أثناء محاولتهم الوصول إلى المملكة المتحدة.

وقال خفر السواحل الفرنسي، إن سفينة إنقاذ راقبت قاربا في منطقة جرافلين ليلة الخميس- الجمعة، وتمكنت من إنقاذ 72 مهاجرا كانوا يطلبون المساعدة.

وعثرت الطواقم على شخص واحد على متن القارب كان بحاجة إلى إجراء إنعاش قلبي رئوي، فتم إرسال مروحية إنقاذ إلى الموقع، إلا أن المهاجر كان قد تم إعلان وفاته.

ووفقا لترجمة بيان صادر عن السلطات المحلية الفرنسية، جرى العثور أيضا على ثلاثة أشخاص آخرين مصابين، بينهم شخص كان بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

وجاء الحادث بعد وصول 494 مهاجرا إلى المملكة المتحدة أمس الأول الخميس، في أول عملية عبور ناجحة للقناة الإنجليزية خلال 10 أيام.

وبحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" لبيانات الحكومة البريطانية، انخفض إجمالي أعداد المهاجرين الذين عبروا القنال هذا العام بشكل عام.