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أصيب فلسطينيان، السبت، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالضرب جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، فيما جرفت قوات الجيش الإسرائيلي أراضي فلسطينية شرقي المدينة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة اعتداءات وانتهاكات شهدتها 5 بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية منذ صباح السبت، شملت هجمات للمستوطنين في قصرة وجالود وعرابة، أسفرت عن إصابة 11 فلسطينيًا وصحفيين أجنبيين، إلى جانب تجريف الجيش الإسرائيلي أراضي في رابا، واستمرار إغلاق المدخل الرئيسي لقرية المغير.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب على فلسطينيين قرب مستوطنة «عيمك دوتان»، المقامة على أراضي بلدة عرابة جنوب جنين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح.

وأضافت المصادر أن المصابين نقلا لتلقي العلاج، دون توفر معلومات فورية عن طبيعة إصاباتهما.

وفي سياق متصل، جرفت قوات الجيش الإسرائيلي أراضي في منطقة جبل السالمة بقرية رابا شرقي جنين.

وذكرت المصادر أن جرافة عسكرية إسرائيلية جرفت أراضي فلسطينية ووسعت طريقًا قرب بؤرة استيطانية مقامة في المنطقة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية انسحبت لاحقًا من المنطقة باتجاه بلدة الزبابدة، عقب انتهاء أعمال التجريف.

وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات تجريف لأراض فلسطينية في الضفة الغربية، بهدف توسعة المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ جنود إسرائيليون ومستوطنون خلال يوليو الماضي 2256 اعتداءً ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وأوضحت الهيئة أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت 1458 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداءً.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية متكررة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.