استشهاد 3 فلسطينيين إثر هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم السبت، في هجمات إسرائيلية متفرقة على مناطق في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية، فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائدا في الجناح العسكري لحركة حماس في وسط القطاع.

وقالت مصادر في الإسعاف والطوارئ بمدينة غزة، إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة كهربائية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الدراجة في محيط مخبز اليازجي بالحي، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن إصابات، بينها حالات وصفت بالخطيرة.

وفي وسط قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد المزارع حمودة فايق العطار جراء إطلاق النار عليه من طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء وجوده في أرضه الزراعية شرق مدينة دير البلح، حيث جرى نقل جثمانه إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وبالتزامن، تحدثت مصادر فلسطينية عن توغل آليات إسرائيلية وإطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية من دير البلح وقرية المصدر.

وأفادت المصادر، كذلك بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارة بطائرة مسيرة استهدفت خيمة في محيط مستشفى شهداء الأقصى، فيما أصيب آخرون في استهداف تجمع لفلسطينيين بمنطقة الأرض الطيبة غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ غارة في وسط قطاع غزة استهدفت، بحسب قوله، قائداً في الجناح العسكري لحركة حماس في دير البلح.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الهجوم استهدف ما وصفه بـ"تهديد فوري"، متهماً المستهدف بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين، والاختباء بالقرب من مجمع مستشفى شهداء الأقصى.

وأضاف أن العملية نفذت باستخدام ذخائر دقيقة وبعد عمليات استطلاع جوي، بهدف الحد، بحسب قوله، من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الجيش نفذ محاولة لاغتيال قائد كتيبة دير البلح التابعة لحماس بواسطة طائرة مسيرة في وسط قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر فلسطينية، بقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي في عدد من المناطق، ولا سيما الأطراف الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس، مع تركز القصف في محيط حيي التفاح والشجاعية.

وبحسب المصادر الفلسطينية، ارتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى ثلاثة، فيما كان خمسة فلسطينيين قد استشهدوا أمس الجمعة جراء هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع.