مسئول أوكراني يحذر: روسيا تخطط لشن هجوم بري محتمل على كييف

صرح مسئول أوكراني بارز، اليوم السبت، بأن بلاده تلقت معلومات استخباراتية تفيد أن روسيا تستعد لشن هجوم بري محتمل باتجاه العاصمة كييف، وكذلك مدينة تشيرنيهيف شمال البلاد، في وقت تواصل فيه موسكو عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

وأوضح بافلو باليسا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أنه لا توجد حتى الآن مواعيد محددة أو مؤشرات على تجمع وحدات روسية ضاربة بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا، لكن القيادة العسكرية الروسية تجري، بحسب التقييمات الأوكرانية، استعدادات وتدرس سيناريوهات لشن هجوم جديد، وفق ما نقلته شبك بلومبرج.

وقال باليسا للصحفيين: "أولويتنا هي عدم السماح للروس بشن أي عمليات هجومية على الإطلاق"، وأكد أن روسيا لم تتخلَّ عن خططها لإنشاء ما تسميه "مناطق عازلة" في شمال وشمال شرقي أوكرانيا، تشمل مناطق خاركيف وتشيرنيهيف وسومي المحاذية للحدود الروسية.

وبحسب المسئول الأوكراني، قد تمتد هذه المناطق لنحو 20 كيلومترًا، مع إمكانية توسيع نطاقها لاحقا، وفق العربية نت.

وقال باليسا إن موسكو لم تتخل كذلك عن هدفها المتمثل في السيطرة الكاملة على منطقة دونباس شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن القيادة الروسية تستهدف إتمام السيطرة على المنطقة بحلول 31 ديسمبر، رغم مطالبة بعض القادة العسكريين بتمديد المهلة.

وأضاف: "هم يطلبون تمديد الموعد إلى نهاية مارس المقبل، لكن من وجهة نظري الشخصية، حتى 31 مارس لن يكون ذلك ممكنًا".