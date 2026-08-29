وزير دفاع النيجر: جنود حاولوا التمرد على الضباط في قاعدة عسكرية

قالت السلطات في النيجر، اليوم السبت، إن مجموعة من الجنود تمردت على الضباط داخل قاعدة عسكرية رئيسية، حيث أطلقت الرصاص على مواقع "حساسة" في العاصمة نيامي، في ما بدا أنه محاولة تمرد أسفرت عن تبادل لإطلاق النار ووقوع انفجارات.

وسُمع دوي الأعيرة النارية والانفجارات ليلا وحتى صباح السبت في المدينة، بما في ذلك عند المطار الرئيسي الذي يضم "القاعدة 101" العسكرية، وفي منطقة بلاتو الإدارية حيث يقع القصر الرئاسي ومؤسسات رئيسية.

وقال وزير الدفاع، الجنرال ساليفو مودي، إنه كان هناك "خرق للانضباط واللوائح العسكرية".

وأضاف أن الجنود حاولوا التمرد على الضباط في القاعدة وأطلقوا النار على "المواقع الحساسة"، قبل أن تستعيد السلطات السيطرة على الوضع.

وانتشرت قوات الأمن في محيط المطار وفي منطقة بلاتو الإدارية، بالتزامن مع إغلاق طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة نيامي.

وأوقف التلفزيون الرسمي "أر تي إن" بثه الحي لعدة ساعات صباح اليوم السبت، قبل أن يعاود استئنافه دون التطرق إلى الهجوم.