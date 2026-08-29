نيبال تستعين بفرق إنقاذ هندية وصينية للبحث عن عمال محاصرين بعد الفيضانات

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بدأت فرق إنقاذ أجنبية في الوصول إلى نيبال؛ للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي دمرتها الفيضانات.

وقال وزير الخارجية شيشير خانال، في كاتماندو اليوم السبت، إن فريقا متخصصا في إنقاذ الأنفاق من الهند المجاورة كان مستعدا لبدء العمل.

وأضاف أن فريقا صينيا للبحث والإنقاذ من المتوقع أن يصل قريبا أيضا.

وقال خانال، إن الحكومة النيبالية طلبت دعما فنيا لعمليات البحث والإنقاذ.

ومن المقرر أن تساعد الفرق في العثور على العمال المحاصرين داخل أنفاق في محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية على امتداد الأنهار المتضررة من الفيضانات.

وبحسب الوزير، اضطر رجال الإنقاذ إلى الوصول إلى المنطقة برا، لأن طبيعة التضاريس تجعل عمليات المروحيات صعبة.

وقال خانال: "بسبب هذه الجغرافيا المعقدة وتأثير الفيضانات، ثبت أن عمليات البحث والإنقاذ صعبة".

وهناك تقارير عن رفض المساعدات.

وفي وقت سابق، تداولت وسائل الإعلام النيبالية تقارير تفيد بأن الحكومة رفضت في البداية عروضا لتقديم مساعدات أجنبية.

ونقلت صحيفة "كاتماندو بوست" الناطقة بالإنجليزية عن مسؤول في وزارة الخارجية أن الحكومة أكدت أن سلطاتها المحلية قادرة على التعامل مع عمليات البحث والإنقاذ.

وتعد الساعات الأولى التي تعقب الكوارث الطبيعية حاسمة بالنسبة لعمليات البحث والإنقاذ.

ونفى خانال أن تكون نيبال قد رفضت المساعدات الأجنبية، موضحا أن بلاده تسعى للحصول على المساعدة الدولية بناء على الاحتياجات التشغيلية المحددة.

وشدد على أن حجم الدمار كان هائلا.