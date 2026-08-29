أوكرانيا: روسيا تستعد لشن هجوم بري جديد على كييف وتشرنيهيف

كشف مسئول أوكراني بارز، اليوم السبت، عن أن كييف تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجوم بري جديد محتمل يستهدف العاصمة الأوكرانية ومدينة تشرنيهيف، في أقصى شمال البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بافلو باليسا، نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، قوله للصحفيين مساء الجمعة، إنه لا توجد تواريخ محددة أو علامات على تجمع وحدات ضاربة روسية قرب الحدود الشمالية لأوكرانيا، لكنه أشار إلى أن القيادة العسكرية الروسية تجري تقييمات معينة لهذا الغرض.

وأضاف باليسا: "أولويتنا هي عدم السماح للروس بشن أي هجمات على الإطلاق"، في إشارة إلى استعداد القوات الأوكرانية لمواجهة أي تحرك روسي محتمل.

وجاءت تصريحات باليسا بعد أيام من زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، جون راتكليف، المفاجئة لموسكو، حيث عقد اجتماعات مع مسئولين روس.

وكانت هذه أول زيارة معروفة لمدير "سي آي إيه" إلى العاصمة الروسية منذ زيارة "بيل بيرنز" للمدينة في أواخر عام 2021، والتي كانت محاولة فاشلة لإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم شن حرب شاملة ضد أوكرانيا.