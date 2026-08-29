تسويق التطبيق في أمريكا وأوروبا لمدة عام ساعد المشروع على الاستمرار قبل إلغاء الرسوم في مصر

قيمة الاشتراك خارج مصر تبلغ 20 دولارًا شهريًا.. والتطبيق يستخدمه آلاف الأشخاص في 140 دولة

قال الطالب مارك مراد، مؤسس تطبيق «ScribeMe» للمكفوفين وضعاف البصر، إنه قرر إتاحة التطبيق مجانًا لجميع المستخدمين في مصر، بعد تلقيه شكاوى من ارتفاع تكلفة الاشتراك.

وأضاف خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر «ON E» مساء الجمعة: «لما أخدنا فيدباك من المصريين قالوا الأبلكيشن غالي جدًا، 1000 جنيه فعلًا غالية، لكنها كانت الطريقة الوحيدة لأننا نعرف نحقق اشتراكات وأرباح، يا إما كنا هنقعد نخسر».

وأوضح أنه قرر التركيز على تسويق التطبيق في الولايات المتحدة وأوروبا لمدة عام، حتى تمكن المشروع من تحقيق الاستقرار المالي، ثم ألغى رسوم استخدامه في مصر بالكامل.

وأشار إلى أن تجربة طرح التطبيق باشتراك قيمته 150 جنيهًا أظهرت أن التكلفة ما زالت مرتفعة بالنسبة إلى كثير من المكفوفين، في ظل صعوبة حصولهم على فرص عمل وضعف دخول بعضهم.

من جانبه، قال المهندس مراد صدقي، والد مارك، إن نجله وشريكه بيشوي حددا قيمة الاشتراك خارج مصر بـ20 دولارًا شهريًا، موضحًا أنه استبعد في البداية إقبال المستخدمين على دفع هذا المبلغ، وتوقع اضطرارهما إلى خفض السعر لتغطية أزمة التمويل.

وأضاف أن مارك أنشأ على هاتفه لوحة بيانات لمتابعة الاشتراكات، ومع إطلاق التطبيق في الولايات المتحدة وأوروبا، بدأت إشعارات الاشتراكات الشهرية والسنوية تصل تباعًا طوال الليل بسبب فارق التوقيت.

ولفت إلى أن فريق التطبيق درس القيمة التنافسية للخدمة، فيما عكست الاشتراكات السنوية المدفوعة مقدمًا ثقة المستخدمين ورغبتهم في دعم استمرار المشروع.

وذكر أن نجله مثّل مصر في مؤتمرات دولية بقطر وكينيا، واكتشف بعد إتاحة التطبيق مجانًا أن عددًا من المكفوفين لا يمتلكون هواتف ذكية، ما دفعه إلى العمل على توفير هواتف لهم.

وتابع: «أنا واثق إنه هيقدر يوفر أجهزة كمبيوتر وكمان أجهزة تليفونات محمولة للناس اللي مش قادرة عليها في مصر».

ويعد «ScribeMe» مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، صُمم لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التعرف إلى العالم المحيط بهم وتعزيز استقلاليتهم، ويستخدمه حاليًا آلاف الأشخاص في 140 دولة، عبر هواتف «آيفون» و«أندرويد» ونظارات «ميتا» الذكية.