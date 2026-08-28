النائب مصطفى البنا: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تجسد قوة العلاقات الثنائية وتتويجاً لعقود من الاحترام

أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، أن الزيارة الرسمية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تعكس بوضوح متانة العلاقات التاريخية الممتدة على مدار 7 عقود، مؤكداً أن اختيار مصر محطة رئيسية لجولته يعبر عن التقدير الصيني البالغ للدور الإقليمي والدولي المؤثر الذي تلعبه القاهرة في صنع الاستقرار والسلام بالمنطقة.

وأشار البنا إلى أن استطلاعات الرأي والرؤى الشعبية والرسمية في الصين تؤكد مكانة مصر الراسخة كدولة صديقة وشريك استراتيجي وثيق، لافتاً إلى أن الانخراط المصري الفاعل في التجمعات الدولية الكبرى مثل "بريكس" ومنظمة التعاون الإسلامي يمنحها وزناً جيوستراتيجياً فريداً يجعلها صوتاً قوياً لدول الجنوب العالمي في المحافل الدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التعاون المتنامي في قطاعات التجارة، النقل، الطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المشتركة في القضايا الساخنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يثبت أن الشراكة المصرية الصينية قائمة على أسس صلبة من المصالح المشتركة والحرص المتبادل على دعم مسارات التنمية الشاملة ودعائم السلم والأمن الدوليين.

وذكر أن التقارب بين حضارتين عريقتين مثل الحضارة المصرية والصينية يمثل نموذجاً فريداً للتعاون البناء والتواصل الحضاري والثقافي، متوقعاً أن تسفر المباحثات المرتقبة بين القيادتين عن دفعات قوية ترتقي بمستوى التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب تخدم تطلعات الشعبين الصديقين.