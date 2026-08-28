جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركي لنقد أجنبي وأدوية بشرية وأقراص مخدرة

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من إحباط 3 محاولات تهرب جمركي، تضمنت ضبط كمية من النقد الأجنبي والأدوية البشرية وعدد من الأقراص المخدرة.

وتمكن رجال الجمارك من إحباط المحاولات الثلاث على النحو التالي:

المحاولة الأولى.. ضبط 33 ألف دولار أمريكي

تمكنت الإدارة الرابعة، من ضبط 33 ألف دولار أمريكي بحوزة راكب مصري قادم من قطر على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 1303 القادمة من الدوحة.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب، اشتبه أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، نظراً لكثرة تردده.

وبتكليف بتفتيش حقائب الراكب، تم العثور على مبلغ 33 ألف دولار أمريكي مخبأة داخل جيوب الملابس الخاصة به.

المحاولة الثانية.. ضبط 93 علبة أدوية بشرية

وفي الإدارة الثانية بالصالة الموسمية، تمكن رجال الجمارك من ضبط 93 علبة من الأدوية البشرية المتنوعة بحوزة راكب مصري قادم من المملكة العربية السعودية على متن رحلة شركة طيران كايرو رقم SM966 القادمة من جدة.

وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش، رئيس القسم باللجنة الجمركية، في الراكب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray تم تأكيد الاشتباه.

وبتفتيش حقائب الراكب، حيث عُثر بداخلها على 93 علبة أدوية بشرية متنوعة.

المحاولة الثالثة.. ضبط 767 قرصًا مخدرًا

وفي الإدارة نفسها، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على متن رحلة شركة إير كايرو رقم SM806 القادمة من مطار مالبينسا، تم الاشتباه في راكب أجنبي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray، تم تأكيد الاشتباه.

وبتفتيش حقائب الراكب، تم ضبط 767 قرصًا مخدرًا مختلفة الأنواع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي.