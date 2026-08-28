قطع مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، نحو 450 شجرة جوافة مثمرة في خربة فراسين جنوب غربي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما هاجم آخرون مركبات فلسطينية عند مدخل قرية المغير شمال شرقي رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن صاحب الأرض، علي عمارنة، قوله إن المستوطنين قطعوا وخربوا نحو 450 شجرة جوافة زُرعت قبل نحو 3 أعوام، وكان من المقرر أن تبدأ بالإثمار خلال الموسم الجاري.

وأضاف عمارنة أن المستوطنين دمروا أيضا أجزاء من شبكة الري والسياج المحيط بالأرض الزراعية.

وأشار إلى أن الاعتداء وقع خلال ساعات الليل، وأنه اكتشف الأضرار صباح الجمعة.

وأوضح عمارنة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أرضه للاعتداء، إذ سبق أن اقتلع مستوطنون أشجار الزيتون منها، قبل أن يعيد استصلاحها وزراعتها بالجوافة.

وفي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية عند المدخل الغربي لقرية المغير، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأضافت المصادر أن مركبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تمركزت أمام مدرسة ذكور المغير، لمنع الأهالي من التوجه إلى المدخل الغربي والتصدي للمستوطنين الذين اعترضوا مركبات الفلسطينيين هناك.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، بالتزامن مع استمرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي وفرض قيود على حركتهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بالتزامن مع توسيع المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية وشق الطرق وفرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين.