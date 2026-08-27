«لإرضاء الأهلي» إمام عاشور ينكر علاقته بآدم وطني

أنكر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر علاقته بوكيل اللاعبين آدم وطني، وذلك بعد تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لموسمين إضافيين حتى صيف 2030.

وتعرض إمام عاشور لانتقادات شديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب علاقته بآدم وطني الذي أعلن النادي الأهلي أنه لن يتعامل معه منذ أشهر طويلة.

وتزامن إصرار مسؤولي الأهلي وسط أكثر من أزمة أثارها إمام عاشور، وتلقيه عرضا من كونيا سبور التركي الذي سعى لضمه بعد تألق اللاعب في كأس العالم وتسجيله هدفين في مرمى بلجيكا وأستراليا.

وأكد الأهلي في بيان رسمي قبل أيام رفضه عرضا من النادي التركي الذي سعى لضم إمام عاشور مقابل 4.5 مليون يورو، ستُسدد على ثلاثة أقساط سنوية.

وفي كلمته المصورة عبر المنصات الرسمية للنادي الأهلي مساء الأربعاء، وجه إمام عاشور الشكر لإدارة الأهلي وجماهيره ومسؤوليه والمدرب المغربي الحسين عموتة.

وفي معرض حديثه، قال إمام عاشور أيضا "أشكر (محمد) الذي لا أعتبره وكيلي بل أخي"، وذلك في إشارة لوكيل اللاعبين محمد كفتة.

يذكر أن إمام عاشور انضم لصفوف الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي بعقد يمتد حتى صيف 2028، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء حوالي 3 ملايين يورو.