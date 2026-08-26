تراجع أسعار الذهب قبل اجتماعات جاكسون هول

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد 4 جلسات من الارتفاع المطرد، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة، كما حلل المستثمرون، بعد أن تجنبوا التحركات الكبيرة، بيانات التضخم الصادرة اليوم في انتظار اجتماعات جاكسون يوم الجمعة القادم.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 40ر43 دولارا أي بنسبة 94ر0% إلى 50ر4597 دولارا للأوقية تسليم سبتمبر، في حين تراجع سعر الفضة بمقدار 612ر0 دولارا أي بنسبة 89ر0% إلى 070ر68 دولارا للأوقية تسليم سبتمبر.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 70ر3% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وهي نفس نسبة الارتفاع في يونيو الماضي، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه بنسبة 60ر3%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 20ر0% في يوليو، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 10ر0% بعد انخفاضه بنسبة 1ر0% خلال يونيو.

وجاءت أرقام مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الشهرية والسنوية أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 30ر3% خلال يوليو، وهو ما يتجاوز المعدل المستهدف لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي البالغ 2%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بنسبة 20ر0% خلال يوليو، كما كان متوقعا.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بمقدار 25ر0 نقطة إلى 16ر99 نقطة.