وزير الأوقاف: ختم كتاب الشمائل المحمدية بمسجد الحسين تتويج لمجالس علم امتدت لسنوات

شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، احتفالية علمية بمناسبة ختم كتاب صحيح البخاري، وكتاب «الشمائل المحمدية» للإمام أبي عيسى الترمذي، بحضور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ونخبة من كبار علماء الأزهر الشريف وقيادات المؤسسات الدينية، بجانب قيادات نقابة السادة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية، وعدد من العلماء والدعاة والقراء والمبتهلين.

وشارك في الاحتفالية الدكتور محمود صديق حسن، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والشريف السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

كما حضر الاحتفال شيخ الإسلام طلعت صفا تاج الدين، مفتي روسيا، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، والدكتور محمد أبو هاشم، رئيس قطاع التصوف بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نائبًا عن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الديار المصرية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور فيصل العمودي، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع كينيا، والحاج سيد جلال، رئيس مؤسسة محمد جلال الخيرية، والدكتور سيمور نصيروف، رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، والدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور جلال عجوة، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء.

وشارك الشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ عبد الرحمن اللاوي، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والقارئ الطبيب أحمد نعينع، والمبتهل الشيخ محمد الجزار.

واستهلت الاحتفالية بتقديم الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي رحب بالضيوف والعلماء والحضور، أعقبتها تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم بصوت الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ورحب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا المجلس العلمي المبارك الذي اجتمع فيه ختم كتابين من أجلِّ كتب الحديث والأدب النبوي.

وأوضح وزير الأوقاف، أن كتاب صحيح البخاري، وكتاب «الشمائل المحمدية» للإمام أبي عيسى الترمذي، من الكتب الجامعة التي حوت جواهر الكلم النبوي المعظَّم، وجمعت أبوابًا عظيمة من هدي النبي ﷺ وأخلاقه وشمائله وآدابه.

وبيَّن أن قراءة الكتابين وشرح مضامينهما امتدت على مدار سنوات مضت، وتعاقب على مجالس قراءتهما عدد من العلماء الأزهريين، حتى كان من تمام التوفيق أن انتهى مجلس قراءة كتاب الإمام البخاري، ثم شُرع في قراءة كتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي مع بداية شهر ربيع الأنور.

وأضاف أن القراءة تواصلت حضورًا وسردًا للأسانيد وتدبرًا لجواهر الكلم النبوي، حتى أُدخر مجلس الختام ليجتمع فيه أهل العلم على ختم الكتابين، في رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، وفي أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ورحب وزير الأوقاف بالعلماء والضيوف المشاركين في الاحتفالية، وفي مقدمتهم سماحة شيخ الإسلام طلعت صفا تاج الدين، مفتي روسيا، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، مشيرًا إلى أنه من خريجي الأزهر الشريف، وأن عودته إلى مصر للمشاركة في هذه الاحتفالية تمثل عودة إلى بيته الأول، الأزهر الشريف، وإلى أرض الكنانة.

كما رحب بالدكتور فيصل العمودي، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع كينيا، مؤكدًا أن مصر والأزهر يفتحان أبوابهما دائمًا لعلماء الأمة وطلاب العلم من مختلف أنحاء العالم.