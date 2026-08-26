يصل رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إلى العاصمة الإيرانية طهران، غدا الخميس، للقاء عدد من المسئولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، في منشور على منصة "إكس": "تأتي الزيارة انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وذكر أن المباحثات ستتناول "حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير".