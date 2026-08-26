وزيرة التنمية المحلية والبيئة: طفرة ملموسة في إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات

- منال عوض: تقديم كل الدعم للنيابة العامة لدفع أعمال الإخلاء والتسليم وتعظيم الاستفادة من الأراضي



إخلاء ساحتي أوروبا 2000 بالمعادي والبتروكيماويات بالعامرية تمهيدا لإعادة استغلال الأراضي



أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد الأراضي التي تشغلها يشهد طفرة ملموسة خلال الفترة الأخيرة، في ضوء تكامل جهود الوزارة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، تنفيذا للتكليفات الرئاسية بسرعة إخلاء تلك الساحات وإعادة الأراضي إلى الدولة، بما يتيح إعادة استغلالها وتوظيفها بما يحقق الصالح العام.



وأوضحت أن الوزارة تواصل تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للنيابة العامة والجهات المعنية لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، إلى جانب توفير المعدات اللازمة والتنسيق المستمر مع المحافظات، بما يسهم في تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، وتسريع إجراءات التصرف في المركبات والمضبوطات وفقا لصحيح القانون.



وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك في إطار تنسيق مؤسسي متواصل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، للتعامل مع المركبات الموجودة بساحات التحفظ، حيث تتولى النيابة العامة إجراءات التصرف فيها وفقا للقانون، من خلال بيع المركبات الصالحة، وتسليم المركبات التي تقرر ردها إلى مالكيها ومستحقيها، فضلا عن تسليم المركبات المصادرة غير الصالحة إلى الجهات المعنية بالدولة لإعادة تدويرها أو الاستفادة منها في الصناعات الوطنية.



وأكدت أن الملف شهد خلال الآونة الأخيرة تسليم النيابة العامة عددا من الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المعنية، بعد إخلاء ساحات التحفظ المقامة عليها، بما يمثل أصولا ذات قيمة اقتصادية كبيرة، تمهيدا لإعادة تخطيطها وتخصيصها وإعادة استغلالها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها، ومن أبرز تلك الأراضي، أرض ساحة "أوروبا 2000" بمنطقة المعادي في القاهرة، والتي قامت النيابة العامة بتسليمها إلى محافظة القاهرة عقب الانتهاء من أعمال إخلائها، وتبلغ مساحتها نحو 14 فدانا، وتقدر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه، بما يعكس حجم التقدم الذي شهده هذا الملف خلال الفترة الأخيرة وفاعلية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.



ولفتت إلى أنه تتواصل بالتوازي أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مع تكثيف الجهود في الساحات ذات الكثافات الكبيرة، ومن بينها ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية في محافظة الإسكندرية، حيث تتكامل جهود الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التصرف في المركبات، وصولا إلى إخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظة، تمهيدا لإعادة استغلالها والاستفادة منها على النحو الأمثل.



وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، ومواصلة العمل على تذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات، بما يضمن استدامة معدلات الإنجاز وسرعة إعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.



وأعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي يبذلها المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في هذا الملف، مشيدة بما تشهده أعمال إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقا لصحيح القانون من طفرة واضحة، وما تبذله النيابة العامة من جهود حثيثة ومتابعة جادة أسهما في تسريع وتيرة العمل وإحداث نقلة ملموسة في هذا الملف.



وأكدت أن ما تحقق يعكس فاعلية التنسيق المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف الجهات، بما يسهم في استرداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها وإعادة توظيفها في مسارها التنموي، تحقيقا للصالح العام.