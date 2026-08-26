 وزيرة خارجية كوت ديفوار: نتضامن مع الشعب الفلسطيني وندعم حل الدولتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة خارجية كوت ديفوار: نتضامن مع الشعب الفلسطيني وندعم حل الدولتين

وكالات
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 4:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 4:44 م

صرحت وزيرة خارجية كوت ديفوار، نيالي كابا، بأن بلادها تدعم بشكل كامل كل ما يصدر عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات مع دولة فلسطين في المجالات كافة.

واجتمع السفير الفلسطيني لدى كوت ديفوار، عبد الكريم عويضة، بوزيرة الدولة للخارجية والتعاون الدولي في كوت ديفوار، نيالي كابا، وبحثا آخر تطورات الوضع الحالي في فلسطين، خاصة استمرار العدوان وحرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة.

وتطرق عويضة خلال لقائه وزيرة خارجية كوت ديفوار إلى تصاعد هجمات المستعمرين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستعمرات، واستمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكدت كابا تضامن رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن واتارا، والحكومة مع الشعب الفلسطيني، مشددة على ثبات موقفهم الداعم لحل الدولتين.

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