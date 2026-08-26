بوتين للشرع: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادة سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الروسي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السورية.

وذكر البيان أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى تعزيز التعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن بوتين شدد خلال المحادثات على دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد "رفض روسيا الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادة سوريا".

وتحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان منذ عام 1967، وإثر سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت انهيار اتفاق فض الاشتباك، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

كما تنفذ إسرائيل توغلات شبه يومية في جنوب سوريا، لا سيما في ريفي محافظتي درعا والقنيطرة، وتنفذ عمليات اعتقال، وتقيم حواجز، وتفتش المارة.

كما استعرض الشرع وبوتين مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز التواصل بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة"، وفق البيان.

فيما ذكر بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الشرع وبوتين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في سوريا.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.

كما بحث الطرفان الوضع في سوريا، حيث جدد بوتين "موقفه المبدئي الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين أوضاعها وإعادة إعمارها على المدى الطويل".

واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات بينهما، وفق بيان الكرملين.