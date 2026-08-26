الكرملين: مدير سي آي إيه وصل موسكو لإجراء محادثات مع مسئولين روس

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية مستمرة، مشيرًا إلى وصول مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو.

وأوضح بيسكوف، في تصريح صحفي الأربعاء، أن راتكليف وصل الثلاثاء إلى العاصمة الروسية لإجراء محادثات مع مسؤولين روس.

ووصف وصول راتكليف إلى روسيا بأنه "تطور إيجابي".

وفي تصريح سابق لبيسكوف لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو تتعلق بـ"اتصالات بين الأجهزة الاستخباراتية".

طائرة نقل عسكرية تهبط في موسكو

وبحسب موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، هبطت طائرة النقل العسكرية الأمريكية "بوينج سي-17 جلوب ماستر 3" في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة موسكو خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأشارت بيانات الموقع إلى أن الطائرة أقلعت في الأصل من قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن راتكليف توجه ليلة الاثنين/ الثلاثاء إلى موسكو في "زيارة لم يُعلن عنها مسبقًا".