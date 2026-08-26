نجل رئيس أوغندا يعلن اعتزامه الترشح لانتخابات 2031

قال موهوزي كينيروجابا نجل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة أملا في خلافة والده.

وهذا أوضح إعلان حتى الآن أن كينيروجابا يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية في 2031، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وأعلن قائد الجيش الأوغندي /52 عاما/ سابقا عن طموحاته الرئاسية، بما في ذلك خطة للترشح في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من العام الجاري قبل أن يتنازل لوالده.

وقال كينيروجابا في منشور عبر منصة إكس أمس الثلاثاء، "سوف أتنافس على أعلى منصب في البلاد في 2031"، مشيرا في المنشور أن موسيفيني سوف يكون مدير حملته الانتخابية. وأضاف "وسوف نفوز بفضل الله".

وقال متحدث باسم الحكومة إن قرار كينيروجابا مرحب به. وذكر آلان كاسوجا "مثل أي أوغندي يطمح للقيادة، فله حرية ترشيح نفسه لأي منصب انتخابي يختاره".

وحصل موسيفيني الذي يرأس الدولة الصاعدة المنتجة للنفط منذ 1986، على ولاية سابعة مدتها خمس سنوات في الانتخابات التي أجريت في يناير، ليمتد حكمه من المحتمل حتى 2031.