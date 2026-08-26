الرئيس الإيراني: مذكرة التفاهم الأخيرة مع واشنطن وثيقة فخر لطهران

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن مذكرة التفاهم الأخيرة مع الولايات المتحدة تمثل «وثيقة فخر» للجمهورية الإسلامية، قائلًا إن معظم التحليلات الدولية خلصت إلى أن إيران خرجت منتصرة من المواجهة الأخيرة.

وأشاد بزشكيان، في تصريحات نقلته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، بصمود الإيرانيين خلال الحرب، قائلًا إن مختلف شرائح المجتمع وقفت في وجه ما وصفه بالعدوان والاعتداء، مشيرًا إلى استمرار التجار والعمال والطلاب والعلماء في أداء أدوارهم رغم الضغوط والصعوبات.

وأضاف أن المشكلات التي تواجهها إيران ناجمة عن الضغوط المفروضة عليها، مؤكدًا أن الشعب لم يسمح للخصوم بتحقيق أهدافهم، وأن بلاده ستواصل هذا النهج.

وأكد بزشكيان أن مذكرة التفاهم الأخيرة تمثل مكسبًا لإيران، مشيرًا إلى أن التحليلات الدولية اعتبرت بلاده منتصرة في هذه المواجهة، لكنه انتقد ما وصفه بصناعة روايات داخلية توحي بالهزيمة. وأقر في الوقت نفسه بأن عدم الثقة بالولايات المتحدة أمر طبيعي، في ظل التجارب السابقة.

وأشار إلى دعم أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي لمذكرة التفاهم، مؤكدًا أن مؤيديها ينطلقون من الحرص على عزة البلاد ومكانتها، وليس من الاستسلام أو التراجع، لافتًا إلى أن بعضهم شارك في الحرب وعرّض حياته للخطر.

ودعا بزشكيان إلى مواصلة المسار القائم على التعقل والمصلحة الوطنية والعزة والحكمة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ القرارات بما يحفظ كرامة البلاد أمام شعبها.

وقال إن «توقعات دولية عدة كانت تشير إلى سقوط إيران، إلا أن البلاد صمدت»، مؤكدًا استمرارها في مواجهة التحديات من خلال التكاتف والتضامن وتعزيز قدراتها.