الجامعة العربية تشارك في أعمال القمة العالمية لريادة الأعمال في بكين

يشارك وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير أحمد مصطفي فهمي رئيس بعثة الجامعة العربية في الصين، اليوم الأربعاء في "القمة العالمية لريادة الأعمال 2026" التي تنعقد بمركز الصين الدولي بأرض المعارض في بكين وتستمر أعمالها على مدى 4 أيام.

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية أن هذه القمة تعد حدثًا عالميًا رائدًا وشاملًا في مجال ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشاركة الأمانة العامة تأتي في إطار تعزيز الشراكة العربية الصينية على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وذلك في ظل اهتمام الدول العربية بالابتكار وريادة الاعمال لكونه اليوم ركيزة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويساهم في الجهود المبذولة على المستوى الجماعي للتنمية المستدامة لشعوب الدول العربية ولتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، في ظل الازمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.

وتابع : تعد القمة فرصة لدعوة ومشاركة عدد من الجهات العربية المعنية (مؤسسات الابتكار العربية، ومجتمعات الشركات الناشئة، والجامعات، ومراكز الأبحاث، ورواد الأعمال) مع نظرائهم بالصين وكذلك الجهات الدولية المشاركة في المجالات التالية: تشجيع الشركات الناشئة المبتكرة، ورواد الأعمال التقنيين، والباحثين.

من جهته، يتطلع الجانب الصيني إلى مشاركة فعالة من الامانة العامة في هذه الفعالية الهامة من خلال تقديم كلمة رئيسية بالافتتاح وكذلك المشاركة في المنتدى الفرعي لريادة الأعمال العربي الصيني المقرر عقده يوم السبت المقبل بجانب زيارة المعارض والفعاليات المتخصصة المصاحبة ، والذي سيعد فرصة هامة للتعرف بشكل مباشر على المشاركين في أعمال القمة على كافة المستويات لتعزيز التعاون المستقبلي، و للاطلاع على أبرز الخبرات الصينية في هذا المجال ( خاصة الأجنحة ذات الطابع التكنولوجي العالي والاستفادة من كافة الفرص المتاحة في الفعاليات المستقبلية التي تشارك فيها الأمانة العامة وكذلك لتعميمها مستقبلاً على الدول العربية) .

ومن المقترح مناقشة " إنشاء آلية تعاون لتيسير التبادل في مجالات ريادة الأعمال، والإبتكار التقني، والإستثمار، والتعاون الصناعي بين الصين والدول العربية " مع الجانب الصيني ليتم إقرارها مستقبلاً.

وسيعمل وفد الأمانة العامة على وضع الإطار العام للآلية مع الجانب الصيني وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات العربية المعنية.