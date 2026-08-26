لابورتا يجدد رغبة برشلونة في ضم ألفاريز

جدد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تمسك النادي الكتالوني بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أن إدارة «البارسا» تنتظر موافقة النادي الإسباني على العرض المقدم للحصول على خدمات اللاعب.

وتحدث لابورتا عن وضع برشلونة وسوق الانتقالات، وكان ملف جوليان ألفاريز من أبرز الموضوعات التي تناولها، في ظل اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد رئيس برشلونة أن النادي سبق أن تقدم بعرض رسمي إلى أتلتيكو مدريد بقيمة 100 مليون يورو، مشددًا على أن اهتمام برشلونة بالمهاجم الأرجنتيني لا يزال قائمًا.

وقال لابورتا: «نحن مهتمون جدًا باللاعب، ونتمنى أن تتم الموافقة على عرضنا، ونحن نفعل ذلك بكل احترام لأتلتيكو مدريد. وإذا كان النادي مستعدًا لبيع اللاعب في سوق الانتقالات، فنحن مستعدون للتعاقد معه وفقًا للعرض الذي قدمناه».

ويأتي موقف لابورتا في وقت يواصل فيه برشلونة محاولاته لحسم صفقة جوليان ألفاريز قبل إغلاق سوق الانتقالات، مع تمسك النادي بموقفه بشأن العرض المقدم إلى أتلتيكو مدريد.