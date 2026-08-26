تسنيم: طهران تطالب الدوحة برد واضح بشأن الطيارين المحتجزين

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران طالبت الدوحة بـ"رد واضح وموثق" بشأن الطيارين الثلاثة الذين قالت إنهم "محتجزون" لدى قطر.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأربعاء، عن متحدث باسم الجيش الإيراني لم تسمه، أن وزارة الخارجية الإيرانية ورئاسة الجمهورية وهيئة الأركان العامة تواصلت مع السلطات القطرية للاستفسار عن وضع الطيارين.

ودعا المسؤول الإيراني السلطات القطرية إلى اتخاذ موقف أكثر جدية تجاه هذه القضية.

وفي 2 مارس، أعلنت وزارة الدفاع القطرية إسقاط طائرتين من طراز "سوخوي-24" قادمتين من إيران.

فيما قالت طهران آنذاك إن مقاتلاتها تعرضت للاستهداف خلال هجمات على قاعدة أمريكية في قطر، وإن جثمان الطيار مجيد كاظمي، الذي لقي حتفه، أُعيد إلى إيران ودُفن.