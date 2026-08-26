حماس: إقرار مناطق نفوذ جديدة للمستوطنات تصعيد خطير في الضفة

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» أن إقرار الاحتلال مناطق نفوذ جديدة للمستوطنات في الضفة الغربية يمثل تصعيدًا في سياسته الاستيطانية، الهادفة إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض واقع الضم والتهجير بالقوة.

وحذرت الحركة في بيان، اليوم الأربعاء، من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي والتفريغ التدريجي لمناطق جديدة في الضفة الغربية، وسلبها مقومات الحياة، وقطع أوصالها وتحويلها إلى تجمعات معزولة، مؤكدة أن المشاريع الاستيطانية لن تمنح الاحتلال أي حق أو سيادة على الأرض الفلسطينية، ولن تحقق له الأمن أو الاستقرار.

وقالت حماس إن مخططات الاحتلال الاستيطانية ومحاولاته فرض واقع الضم والتهجير ستتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه، مشددة على أن عقود الاحتلال والعدوان لم تنجح في دفع الفلسطينيين إلى التخلي عن أرضهم أو كسر إرادتهم.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته، وعدم الاكتفاء بإدانة التوسع الاستيطاني، والعمل على محاسبة الاحتلال ووقف مشاريعه الاستيطانية، وإلزامه باحترام القوانين والقرارات الدولية.

وفي وقت سابق، تفاخر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بموافقة حكومته على 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة الغربية، متوعدًا بالمزيد.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، جاء ذلك خلال كلمة نتنياهو، خلال فاعلية للاحتفاء بإنجازات العام في مجال الاستيطان والتنمية في الضفة الغربية، مساء أمس.

وأبلغ قادة المستوطنين بالتمهيد لـ«هجرة كبيرة قادمة»، مضيفًا: «أقول لكل يهودي وكل يهودية: الباب مفتوح، نحن في انتظاركم. في قلب أرض إسرائيل»، بحسب تعبيره.

وتحدث عن اجتماعه مع وزير الدفاع أمس، ومطالبته برؤية الخريطة، معقبًا: «عندما رأيتُ الخريطة ورأيتُ النقاط (البؤر الاستيطانية) تُغطي كل شيء، أدركتُ أننا لا نضمن وجودنا في الحاضر فحسب، بل نضمن وجود الشعب اليهودي في المستقبل».

وأشار إلى أن تل أبيب تمكنت من إنجاز بعض هذا العمل خلال الإدارة الأمريكية السابقة، وبعضه الآخر خلال الإدارة الأمريكية الحالية.

ويأتي تصريح نتنياهو في وقت ناقش فيه الكابينت الإسرائيلي تسوية الوضع القانوني للمزارع الاستيطانية التي أقيمت حديثا.