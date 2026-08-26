الرئيس السيسي لـ هبة مجدي: أسأل الله العظيم إنه يسعدك ويحميكي ومايزعلكيش

في لفتة إنسانية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاطمئنان على الفنانة هبة مجدي، وذلك بعد فقرتها الغنائية ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، اليوم الأربعاء.

وتوجه الرئيس السيسي، بحديثه إلى الفنانة: «باسم الله الرحمن الرحيم، خليني أقول في اليوم الجميل ده، والكلام الجميل اللي أنتِ قلتيه، والتوسل الطيب ده، إني أقول: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، وبنور وجهه الكريم، وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه يسعدك ويعافيكِ ويحميكِ ويسترك ومايزعلكيش.. أنتِ وكل الناس».

وحرصت الفنانة على شكر الرئيس السيسي على لفتته الإنسانية الكريمة، كما أمّنت على دعائه.

وشَهِدَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفال استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان «النبي تبسم»، ثم ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة بهذه المناسبة، قدم في نهايتها للرئيس مجموعة من كتب الشمائل المحمدية بلغات مختلفة كهدية تذكارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاحتفال تضمن كذلك فقرة ابتهال ديني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن أهمية العمل، ليستمع الحضور بعد ذلك لفقرة غنائية بعنوان «خد بإيدي»، حيا الرئيس في أعقابها الفنانة هبة مجدي مؤدية الفقرة وتمنى لها بالشفاء العاجل.

كما تضمن الاحتفال عرضًا لفقرة إنشاد ديني، ثم ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمته بهذه المناسبة، وأعقب ذلك عرض لفيلم تسجيلي بعنوان «أسوة حسنة».