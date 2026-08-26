لقي موظف يعمل في مطار فرانكفورت بألمانيا، حتفه إثر إصابته بالملاريا، حيث يعتقد أن البعوض القادم من الخارج هو سبب العدوى التي أصابته.

وقال متحدث باسم شركة "فرابورت" المشغلة للمطار، اليوم الأربعاء: "نتقدم بأحر تعازينا لأهل الفقيد".

وكان معهد روبرت كوخ أكد في منتصف يوليو الماضي، تسجيل أربع حالات إصابة بالملاريا بين موظفي المطار، خلال الفترة بين 4 و6 يوليو.

وأوضح المعهد أنه من المعتقد أن العدوى انتقلت عن طريق بعوضة مصابة بالفيروس من نوع "أنوفيلس" (وهي بعوضة تعرف أيضا باسم /بعوضة المستنقعات/)، والتي وصلت على متن إحدى الطائرات.

وقال متحدث باسم "فرابورت"، إن الشركة على علم الآن بإصابة ستة موظفين بالعدوى أثناء عملهم، ويتلقون العلاج الطبي حاليا.

وأضاف المتحدث أنه تم نصب مصائد للبعوض، واصطياد بعوض، وأن الحشرات تخضع حاليا للفحص في المختبر.