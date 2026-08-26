مقتل 8 أشخاص وفقدان 26 رجل شرطة بسبب فيضان عارم في نيبال

ذكر مسؤولون أنه تأكدت وفاة ثمانية أشخاص على الأقل وفقدان 26 من أفراد الشرطة بعد أن اجتاح فيضان عارم وسط نيبال صباح اليوم الأربعاء.

ويشتبه أن الفيضان في نهر بوتيكوشي في جبال الهيمالايا ناجم عن فيضان بحيرة جليدية في منطقة التبت التي تتمتع بحكم ذاتي في الصين.

وقال المتحدث باسم الشرطة آبي نارايان كافلي إن العدد الفعلي للأشخاص المفقودين يمكن أن يكون أعلى، حيث أن مسؤولي الإيردات الحكومية وعمال الطاقة الكهرومائية أيضا في عداد المفقودين.

وقال كافلي لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) "حتى الآن، تأكد مقتل 26 من أفراد الشرطة الذين مازالوا في عداد المفقودين بسبب الفيضانات. لدينا معلومات أيضا عن مفقودين من مسؤولي الإيرادات الحكومية وعمال الطاقة الكهرومائية بين آخرين. لكن مازلنا نجمع البيانات".

وأعلن رئيس الوزراء باليندرا شاه عن نشر جيش نيبال ووكالات أمن أخرى لإجراء عمليات إنقاذ، مع انتقال قوة عاملة إضافية إلى المنطقة المتضررة. وأصدرت السلطات إنذارا بشأن الكوارث للسكان الذين يعيشون في مناطق أسفل مجرى النهر.

ووصف السكان المحليون ذلك بأنه أحد أسوأ فيضان في العقود الأخيرة.