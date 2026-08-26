ترامب يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة دوللي بارتون

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام اليوم حدادا على وفاة المغنية الأمريكية دوللي بارتون، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس عن عمر يناهز 80 عاما في منزلها بمدينة ناشفيل الأمريكية، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب ترامب، ناعيا إياها عبر منصة "تروث سوشيال": "حزين جدا لإعلان وفاة دوللي بارتون، إحدى عظماء موسيقى الريف، وهي خسارة عظيمة لملايين البشر، فلم يأت أحد مثلها أبدا ولن يكون".

وأضاف: "تكريما لها، فقد أمرت بتنكيس العلم الأمريكي في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع.. ارقدي في سلام يا دوللي.. العلم يحبك".

وقد امتدت مسيرة بارتون الفنية لأكثر من نصف قرن، فقد كتبت أكثر من 3000 أغنية، من بينها أغنية "Coat of Many Colors" التي أهدتها إلى والدتها.

كما كتبت وأدت أغاني عن الحب والفراق، مثل "Jolene" و"I Will Always Love You".

وقد واصلت بارتون مسيرتها الفنية بإصدار 49 ألبوما، وحصدت 11 جائزة غرامي، لتصبح واحدة من أنجح فناني موسيقى "الكانتري" على مر العصور، محققة نجاحات متواصلة في قوائم أغاني البوب، بما في ذلك أغنية "Islands in the Stream"، والتي قدمتها مع كيني روجرز.

وفي أواخر حياتها، كرست بارتون نجاحها الباهر للأعمال الخيرية، فأسست برنامجا للمكتبات قدم أكثر من 300 مليون كتاب للأطفال حول العالم.