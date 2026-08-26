بوتين خلال اتصال مع الشرع: ندعم وحدة سوريا وسيادتها

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أكد بوتين خلال الاتصال موقفه الأساسي الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وبحث الرئيسان تطور العلاقات بين موسكو ودمشق، والوضع الراهن، وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات بين الجانبين.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لوكالة «سانا» إن المذكرة تنص على تولي الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، على أن تُدمج تدريجيًا ضمن منظومة الإدارة المدنية.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة قالت الوزارة إنها تحفظ المصالح المتبادلة، على أن تستكمل عملية التحويل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وفي السياق، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي يقضي بتسلم المواقع التجارية التي كان يشغلها ضمن مرفأ طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له.

كما أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، تسلم الهيئة مطار اللاذقية الدولي، مشيرًا إلى مباشرة الفرق المختصة أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته، تمهيدًا لوضع خطة لإعادة التأهيل ورفع الجاهزية وصولًا إلى إعادة تشغيله واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير السلامة والتشغيل المعتمدة.