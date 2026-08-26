ضبط شخص يدير كيانا تعليميا دون ترخيص بالقليوبية للنصب على المواطنين

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية القبض على شخص لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، بزعم منح شهادات في عدد من المجالات وإيهام الراغبين في الحصول عليها بإمكانية الاستفادة منها في الحصول على فرص عمل، مقابل مبالغ مالية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وتحريات الإدارة أكدت إنشاء وإدارة المتهم للكيان التعليمي دون ترخيص، بهدف تحقيق أرباح مالية من المواطنين.

وأشارت إلى استهداف مقر الكيان، وضبط مالكه وبحوزته عدد من الشهادات المنسوب صدورها إلى الكيان. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالكة الكيان، بقصد تحقيق الربح المادي.

وتابعت الداخلية: "تأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات".