القبض على 6 متهمين باختطاف فتاة للتعدي عليها جنسيًا داخل سيارة بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 متهمين باختطاف فتاة داخل سيارة ومحاولة التعدي عليها جنسيًا داخل سيارة في مدينة الشيخ زايد.

ورصدت الداخلية تداول مقطع فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة، وتمكنت من تحديد هوية الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو.

وذكرت الفتاة أمام الأجهزة الأمنية أنه حال تواجدها بأحد شوارع الشيخ زايد، فوجئت بتوقف إحدى السيارات يستقلها عدد من الأشخاص وقام أحدهم بتهديدها بسلاح أبيض، واصطحبوها عنوةً داخل السيارة وتعدوا عليها بالضرب والتحرش بها ومحاولة التعدى عليها جنسياً فقاومتهم، وقامت بإحداث تلفيات بزجاج السيارة، فقاموا بتركها بأحد الشوارع بالمدينة، واستولوا على هاتفها المحمول كرهاً عنها.



وضبط الأمن، السيارة الملاكي الظاهرة بمقطع الفيديو، وهي بدون لوحة معدنية أمامية ومنتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها ومستقليها، وهم 5 طلاب وعامل توصيل طلبات، سبق اتهام 3 منهم فى قضايا "سرقة بالإكراه وتعاطى مخدرات وآداب عامة وبلطجة مقيمين بمحافظة الجيزة".

وضُبط بحوزة المتهمين كمية من مخدر البودر، وبإرشادهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، والهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليها.



وأشارت الداخلية إلى أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة واختطافهم الفتاة للتعدي عليها جنسياً بإحدى المناطق الجبلية بمنطقة الشيخ زايد، وحال مقاومتها لهم قاموا بتركها بأحد الطرق واستولوا على هاتفها المحمول كرهاً عنها.