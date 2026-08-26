القدس: إسرائيل تعزز قواتها في معهد قلنديا تمهيدا لتحويله إلى مجمع تعليمي

دفعت قوات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بتعزيزات عسكرية إلى معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بالتزامن مع بدء أعمال داخل المجمع تمهيدًا لاستخدامه كمجمع تعليمي إسرائيلي.

وذكرت محافظة القدس، في بيان، أن قوات الجيش الإسرائيلي واصلت استيلاءها على المعهد وانتشارها داخله، مع تبديل الجنود وتعزيز القوة الموجودة فيه خلال منتصف الليل وفجر الأربعاء.

وأضافت أن بلدية القدس الإسرائيلية أدخلت الأربعاء طواقم فنية إلى المعهد، وشرعت في أعمال وصفتها بـ"الصيانة والترميم"، تمهيدًا لتجهيزه لاستقبال الطلاب، في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي لصالح البلدية.

والثلاثاء، أخلت قوات الجيش الإسرائيلي مقر المعهد، واستولت عليه ورفعت علم إسرائيل في ساحته، بالتزامن مع انتشارها في شوارع وأزقة مخيم قلنديا وكفر عقب، وتنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش وإجراء تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين، ما أثار انتقادات عربية وأممية واسعة.

وشارك في اقتحام المعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قال إن سلطات إسرائيل بدأت عملية لإخلاء المبنى، وإنه "لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل".

ويضم معهد قلنديا منشآت تعليمية ومهنية وصحية وورشًا تدريبية وغرفًا صفية ومساكن داخلية ومباني إدارية، وتبلغ مساحته نحو 80 دونمًا.

وتأسس المعهد عام 1952 كأول مركز تابع لـ"أونروا" في فلسطين، ويستقبل حاليًا نحو 270 طالبًا موزعين على 16 تخصصًا مهنيًا، فيما يتراوح عدد خريجيه سنويًا بين 250 و300 خريج.

وكانت "أونروا" قد حذرت سابقًا من مخطط إسرائيلي يستهدف منشآتها في الموقع، مشيرة إلى أن تنفيذه يتطلب هدم معظم مرافق مركز التدريب.

وتأتي السيطرة على المعهد في ظل إجراءات إسرائيلية متصاعدة ضد "أونروا" ومؤسساتها في القدس، في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى تقييد عمل الوكالة وإنهاء وجودها، رغم تفويضها الأممي بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، أسفر عن استشهاد وإصابة فلسطينيين واعتقال آخرين، وفق مصادر فلسطينية.