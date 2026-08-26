الرئيس الإيراني: الضغوط الأمريكية لن تحقق مكاسب في المرحلة الراهنة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الضغوط الاقتصادية الأمريكية لن تحقق مكاسب لواشنطن في المرحلة الراهنة، مؤكدًا تمسك بلاده بمواجهة الضغوط الاقتصادية والعمل على استقرار الأسواق.

وبحسب ما نشرته وكالة «إيسنا»، جاء ذلك خلال زيارة بزشكيان، اليوم الأربعاء، إلى البنك المركزي الإيراني، حيث اطلع على أحدث التطورات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، وسوق الصرف الأجنبي، وآليات صنع القرار في المؤسسة.

وأشار بزشكيان، إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها إيران نتيجة الحرب والعقوبات والضغوط الخارجية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحد من توقعات التضخم.

وأكد أن إدارة الأسواق الرئيسية، ولا سيما سوق الصرف الأجنبي وسوق النقد، تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين البنك المركزي والحكومة ومختلف الجهات الاقتصادية في البلاد.

وأشاد بجهود الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن بلاده تتمسك بالحوار والتفاوض لحل القضايا، بالتوازي مع مواجهة الضغوط الاقتصادية بحزم.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الاقتصادية الحكومية ستحد من تأثير الضغوط الأمريكية، مستشهدًا بما وصفه بـ«صمود إيران خلال الحرب في مواجهة الضغوط الخارجية».

وشهد الاجتماع، الذي استمر ثلاث ساعات، مناقشات بين الرئيس ومسئولين واقتصاديين بشأن سبل التعامل مع القيود التجارية والتطورات الاقتصادية، إلى جانب السياسات المالية والنقدية وسياسات الصرف والتجارة والمعاملات الاقتصادية.