اقترب المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، من الانتقال إلى توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد توصل الناديين إلى اتفاق بشأن الصفقة.

ودخل توتنهام في مفاوضات مع مانشستر سيتي حول ضم مرموش بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع البرازيلي سافينيو، قبل أن تشهد المحادثات انفراجة خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب التقرير، سينضم مرموش إلى صفوف توتنهام خلال موسم 2026-2027، مع إدراج بند إلزامي يتيح للنادي اللندني ضم اللاعب نهائيًا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في صيف 2027.

ويأتي رحيل مرموش المحتمل عن مانشستر سيتي في ظل صعوبة حصوله على مركز أساسي بشكل منتظم، في ظل اعتماد الفريق على النرويجي إيرلينج هالاند في قيادة خط الهجوم.

وكان مرموش قد انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير الماضي مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، وقدم بعض المستويات اللافتة مع الفريق، لكنه ظل بعيدًا عن التشكيل الأساسي بصورة مستمرة.

وفي حال إتمام الصفقة في الوقت المناسب، قد يسجل مرموش ظهوره الأول بقميص توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد يوم 29 أغسطس الجاري.