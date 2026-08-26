انعقاد الاجتماع الـ 39 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

عقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه الـ (39)، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، برئاسة العقيد ناصر بن فهد السبيعي، وبمشاركة ممثلي وزارات الدفاع والعدل والداخلية والخارجية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأفادت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشئون القانونية - مدير إدارة الشئون القانونية - مسئول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، بأن الاجتماع تناول عدة بنود منها بنود دائمة كبند متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الإجتماع الـ (38) الذي عقد في فبراير الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة العربية في القاهرة، وبند مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية.

وتابعت: "بالإضافة إلى بنود جديدة كالبند الخاص بدراسة إستخدام التقنيات الحديثة والانترنت والذكاء الاصطناعي في عمليات التجنيد لصالح التنظيمات الإرهابية. وتحديات الهجمات السيبرانية والاختراقات الإلكترونية الإرهابية المؤسسات الدولة".

وأشارت إلى عرض تجارب الدول العربية ومرئياتها وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب، وسبل تطوير وتفعيل عمل الفريق.