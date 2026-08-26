حقق فيلم "محمود الثاني" أمس مليونا و750 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 38 مليونا و676 ألف جنيه.

الفيلم سيناريو وحوار إياد صالح، وإخراج عبدالعزيز النجار، ويشارك في بطولته الفنانان أحمد بحر "كزبرة"، وأحمد غزي، بجانب كارولين عزمي، وجنا الأشقر، وتامر هجرس، فيما تدور أحداثه حول شخصين متناقضين يحملان الاسم نفسه "محمود"، لتضعهما الصدفة في طريق واحد، وتنشأ بينهما مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية غير المتوقعة.

في المركز الثاني جاء فيلم "الجواهرجي" محققا أمس 529 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 29 مليونا و546 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وبطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، وأحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين يقرران اللجوء إلى استشاري للعلاقات الزوجية، في محاولة للحفاظ على حياتهما الزوجية، بعد أن وقع الطلاق بينهما مرتين بسبب خلافات أسرية، خشية تكرار الأمر للمرة الثالثة.

في المركز الثالث جاء فيلم "خلي بالك من نفسك" محققا أمس 423 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 65 مليونا و811 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وبطولة أحمد السقا، وياسمين عبدالعزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وميشيل ميلاد، وتدور أحداثه حول "علاء"، الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، وهو مذيع راديو اعتاد الدخول في علاقات عاطفية متعددة، لكنه ينهيها سريعا بسبب خوفه من الارتباط وأسباب يراها بسيطة، وتتغير حياته عندما يتعرف بالصدفة على "فريدة"، التي تجسدها ياسمين عبدالعزيز، والتي تبدو فتاة هادئة ورقيقة، قبل أن يكتشف أنها واحدة من أكبر تجار السلاح.

ومع تطور الأحداث، تقع "فريدة" في حب "علاء"، لكنه يقرر إنهاء علاقته بها كما اعتاد مع غيرها، إلا أنها ترفض الاستسلام، وتُجبره على الزواج منها تحت التهديد، ليجد نفسه متورطا داخل عالمها المليء بالمخاطر، في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

في المركز الرابع جاء فيلم "صقر وكناريا" محققا أمس 325 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 106 ملايين و658 ألف جنيه. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، بينما يشارك في بطولته كل من: محمد إمام، وشيكو، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبدالمغني، واللبناني باسم مغنية.

تدور أحداث فيلم "صقر وكناريا" حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثا عن حياة أكثر استقرارا، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما بالكامل.

في المركز الخامس جاء فيلم "الست لما - فيتو" محققا أمس 135 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 2 مليون و281 ألف جنيه.

الفيلم تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وبطولة يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، ودنيا سامي، وماجد المصري، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة، حيث تجسد يسرا شخصية الإعلامية "دينا الكردي"، التي تطلق، بالتعاون مع عدد من السيدات، حملة إلكترونية بعنوان "فيتو" لدعم المرأة ومواجهة العنف والخلافات الأسرية، وتحقق الحملة انتشارا واسعا، ما يثير جدلا كبيرا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.

سيفن دوجز يتخطى 272 مليون جنيه

في المركز السادس جاء فيلم "سيفن دوجز" محققا 113 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 272 مليونا و343 ألف جنيه.

الفيلم قصة تركي آل شيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك في بطولته كل من: أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وتارا عماد، وساندي بيلا، وسيد رجب، والفنان السعودي ناصر القصبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين، منهم الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ونجم بوليوود سلمان خان، وعملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج.

في المركز السابع جاء فيلم "شمشون ودليلة" محققا أمس 64 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 34 مليونا و587 ألف جنيه. الفيلم من إخراج رئوف السيد، وتأليف محمود حمدان، وسيناريو وحوار شادي محسن وأمجد الشرقاوي، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، ومي عمر، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وأحمد عصام السيد، وأحمد الرافعي، وعصام السقا، وريتال عبدالعزيز، وتدور أحداثه حول "شمشون" و"دليلة" اللذين يتنافسان على سرقة ماسة أسطورية، وتتقاطع مهمتهما وسط مطاردة حافلة بالحيل والمقالب والمواجهات، التي تقودهما إلى قصة حب غير متوقعة.

في المركز الثامن والأخير جاء فيلم "القصص" محققا أمس 8 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 5 ملايين و797 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، ويشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، وأمير المصري، وكريم قاسم، وأحمد الأزعر، وخالد مختار، وصبري فواز، فيما تدور أحداثه حول عازف بيانو مصري شاب يخطط للسفر إلى مدينة فيينا بعد مراسلات بريدية مع صديقة نمساوية، وذلك في خضم الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر بين عامي 1967 و1984، وخلال رحلته، يكتشف جوانب مختلفة من الصداقة والشدائد والإصرار.