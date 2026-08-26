رئيس أوكرانيا يمنح إيلون ماسك وسام الحرية

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منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وسام الحرية، وهو أعلى وسام شرف في أوكرانيا، يتم منحه للمواطنين الأجانب، طبقا لمرسوم تم نشره على الموقع الالكتروني للرئاسة اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك فيما تسعى كييف للحصول على ترخيص لاستخدام نظام الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لشركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك في عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وجاء في المرسوم "يُمنح وسام الحرية لإيلون ماسك-رائد الأعمال والمهندس والرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتيسلا في الولايات المتحدة".

ويتم منح الوسام بسبب خدمات متميزة في حماية أرواح البشر والحرية بالإضافة إلى تطوير العلاقات بين شعبي أوكرانيا والولايات المتحدة ، حسب الموقع الالكتروني للرئاسة.