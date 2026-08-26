السويد تلقي القبض على مشتبه به ثان في حادث طعن مميت بمدرسة

أعلنت النيابة العامة في السويد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على رجل ثان على خلفية حادث الطعن بالسيف المميت الذي وقع الأسبوع الماضي في مدرسة بالسويد.

ويشتبه في أن الرجل وحرّض، وحرض، على ارتكاب جريمة القتل، والشروع في ارتكاب جريمة قتل، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب المدعي العام.

وجاء في بيان النيابة العامة أنه "يتعين على المدعي العام، بحلول ظهر يوم غد الخميس على أقصى تقدير، اتخاذ قرار بشأن تمديد حبس الرجل احتياطيا أو إطلاق سراحه".

والشاب /18 عاما/ قيد الحبس الاحتياطي منذ يوم الأحد الماضي، بعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي. ويُشتبه في أنه قتل فتاة /17 عاما/ طعنا، بمدرسة في منطقة فاجرستا الواقعة شمال غرب ستوكهولم، كما أصاب ثلاثة تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، منهم اثنان إصاباتهم خطيرة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المتهم طالب في المدرسة الثانوية. ولا يزال الدافع وراء الجريمة غير معروف.