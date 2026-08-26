الرئيس الإيراني: الحرب ليست الحل دائما

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن «الحرب ليست دائمًا الحل»، مشيرًا إلى «ضرورة الالتزام بأي اتفاق مبرم، والتمسك به، والوقوف في وجه أي خرق له».

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، نوه بزشكيان، خلال مراسم «اختتام تقييم أداء الأجهزة التنفيذية في البلاد»، أن الشعب أثبت أنه «إذا لزم الأمر، فسيقاتل، وهو قادر ولن يتراجع».

ووصف المدافعين عن (مذكرة تفاهم إسلام آباد) بأنهم «يفكرون في عزة البلاد ورفعتها»، مؤكدًا أنهم «ليسوا أشخاصًا مستسلمين، بل إنهم حاضرون في ميدان الحرب».

يأتي ذلك فيما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عددًا من نظرائه في الدول الحليفة خلال الأيام الأخيرة، بأن الولايات المتحدة لا يُتوقع أن تشن، في الوقت الراهن، ضربات جديدة على إيران.

وذكر الوزير أن الإدارة الأمريكية تركز على إجراءات ضغط أخرى، من بينها الحصار البحري والعقوبات الجديدة التي أعلن عنها هذا الأسبوع.

وبحسب موقع «أكسيوس» الذي نقل عن مصادر أمريكية، أوضح روبيو، أن واشنطن لا تخطط في هذه المرحلة للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات إذا شنت إيران هجوما أولا.

وقال مسئول أمريكي آخر إنه من المتوقع أن تظل هذه هي سياسة الولايات المتحدة، على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف مسئولون في الإدارة الأمريكية أن إزالة الألغام من معظم مناطق مضيق هرمز، إلى جانب زيادة حركة ناقلات النفط عبره، أدت إلى تراجع كبير في القدرة التفاوضية لإيران.